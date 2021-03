Den mand, som tidligere blev fundet livløs på Amager, er nu erklæret død.

Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til B.T.

Tidligere forklarede politikredsen, at manden var i 'meget kritisk tilstand'.

»Vi fik anmeldelsen klokken 08.20. Det var en kondiløber, som fandt manden ved et lille grønt område ved Brydes Allé. Han er ikke erklæret død endeligt, men han er livløs og i meget kritisk tilstand,« siger vagtchef Jesper Frandsen.

Umiddelbart valgte Københavns Politi at rykke talstærkt ud til stedet.

Det skyldtes, at man frygtede, der kunne være begået en forbrydelse.

Men siden valgte man at nedskalere mandskabet.

»Der er nemlig ikke noget, der tyder på, at der er tale om en forbrydelse,« sagde vagtchefen lørdag morgen.

Og lørdag eftermiddag slår Københavns Politi fast, at der ikke er noget mistænkeligt i dødsfaldet.

Politiet har i løbet af dagen været til sted ved Brydes Allé. Det skyldes, at man var i gang med undersøgelser på stedet, hvor den livløse mand blev fundet.

»Når sådan noget her sker, så laver vi selvfølgelig en gerningsstedsundersøgelse. Også selvom vi ikke mistænker, at der er sket noget kriminelt. Så vi er fortsat i gang med at indsamle beviser på stedet,« sagde Jesper Frandsen.

Efterforskningsarbejdet er afsluttet.

Endnu står det ikke klart, hvad der er sket med manden.

Vagtchefen oplyser desuden, at man kender mandens identitet, og at de pårørende er underrettet.