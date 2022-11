Lyt til artiklen

En mand blev sent lørdag aften fundet livløs i Københavns Havn.

»Der er nogen, der ser, at han falder i vandet,« oplyser vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi.

Det var kl. 23.23, at anmeldelsen kom.

Det vides ikke præcist, hvorfor manden faldt i vandet. Om han fik et hjertestop eller et ildebefindende af en art ved Overgaden Oven Vandet på Christianshavn, hvor nattelivet er levende, og der derfor var mange til stede på det pågældende tidspunkt.

Christianhavn i nat. Foto: Presse-fotos.dk

»Uden at vi er orienteret er der er faktisk to, der hopper ned i vandet for at redde ham,« siger vagtchef Michael Andersen.

Og det lykkedes da også at få manden op af vandet, hvor han efterfølgende modtog livreddende førstehjælp.

Politiet oplyser søndag morgen, at manden stadig befinder sig på Rishospitalet, hvor han er i stabil tilstand.

»Han kan takke de to, som hoppede i vandet, for en superfin indsats,« som Michael Andersen fra Københavns Politi udtrykker det.

I øvrigt kom den ene af de to redningsmænd selv lettere til skade i forbindelse med redningsaktionen, da han i første omgang hoppede direkte ned i en båd fra havnekanten.

Han kom lettere til skade og måtte efterfølgende også tilses.