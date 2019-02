Takket være en snarrådig livredder i badelandet i feriecentret Jesperhus blev en 42-årig mand reddet.

Det var søndag eftermiddag ved 15.30-tiden, at livsredderen opdagede, at noget var los i et af ferieparkens bassiner.

»Vores livredder springer i vandet, da hun bliver opmærksom på, at en dreng er urolig i overfladen i den dybe ende af bassinet. I første omgang tror hun, at det er barnet, der er i problemer,« fortæller direktør Peter Overgaard i en pressemeddelelse.

Hurtigt opdagede livredderen dog en voksen under vandet, som det lykkedes hende at hente op.

»Manden er udenfor bevidsthed, og vores livredder-hold starter straks genoplivningen, og det lykkes i løbet af ganske få minutter at få manden ved bevidsthed igen,« siger Peter Overgaard.

Ambulance og lægehelikopter ankom derefter til stedet.

»Manden fortalte, at han havde været svimmel i løbet af dagen. Han er nu kørt til observation på Nordjyllands Universitetshospital i Thisted,« fortæller Peter Overgaard.

Ifølge Jesperhus roste både politi og redningsberedskab den hurtige og effektive indsats fra livsredderens side.