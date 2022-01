Der er onsdag morgen fundet en livløs mand i vandet ved Svendborg Havn.

Fyns Politi oplyser, at han er erklæret død på Svendborg Sygehus.

»Pårørende er ikke underrettet endnu, og vi arbejder på at sikre korrekt identitet,« lyder det kort før kl. 11.

Manden blev fundet kl. 9.15 ved indsejlingen til havnen i den sydfynske by.

»Vi er i fuld gang med at undersøge sagen nærmere for at afklare, hvad der er sket,« skriver Fyns Politi på Twitter.

Efter at være blevet reddet i land blev manden kørt til sygehuset i Svendborg.

Opdateres ...