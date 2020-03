En livløs kvinde blev tirsdag formiddag fundet i Limfjorden i Aalborg.

»Anmelderen ser en person i vandet under Jernbanebroen,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Dog forsvandt vedkommende under vandet igen efter anmeldelsen.

Man havde både dykkere, ambulancefolk, helikopter og politi på stedet.

Foto: Jean Nonboe // Byrd Vis mere Foto: Jean Nonboe // Byrd

Efter cirka en times eftersøgning finder man en 19-årig kvinde livløs i vandet.

»Man forsøge at få liv i hende, og da vandet er koldt, så gjorde det, at man havde bedre forudsætninger for at få genoplivet,« siger Jess Falberg.

Og det ender heldigvis med, at det lykkedes.

»Hun bliver kørt på Aalborg Universitetshospital til behandling,« siger vagtchefen.

Foto: Jean Nonboe // Byrd Vis mere Foto: Jean Nonboe // Byrd

Kvinden er fortsat i kritisk tilstand.

Jess Falberg fortæller, at de endnu ikke ved, hvordan hun er endt i vandet.

Det har ikke været muligt for politiet at finde nogen, der har været vidne til det.

Politiet modtog anmeldelsen om den livløse kvinde klokken 11.36.