Forsvaret kan ikke forklare, hvorfor soldater spærrede vejen for demonstrant under Kinas statsbesøg i 2012.

København. Da præsident Hu Jintao besøgte Danmark i juni 2012, var det ikke kun politiet, der forhindrede demonstranter i at være synlige for den kinesiske delegation, skriver Politiken mandag.

På fæstningsanlægget Kastellet hjalp værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde til.

Kort før dronningen og præsidenten ankom i båd til Den Lille Havfrue 15. juni 2012, løb Tibetkomiteens formand, Anders Højmark Andersen, ind på Kastellet.

Hans plan var at løbe op på Voldkronen, hvorfra der er udsyn til Den Lille Havfrue, og fremvise et tibetansk flag, han havde gemt i lommen. Men han blev afvist. Soldaternes lukning af Voldkronen har siden hen undret Tibet-aktivisten.

- Det var en lille detalje i nogle hektiske dage, så jeg tænkte ikke mere over det dengang. Men nu hvor Tibetkommissionen har så svært ved at finde ud af, hvad der egentlig er foregået, er jeg kommet i tanke om, at detaljen kan være vigtig i det store billede, siger han.

Anders Højmark Andersen var iklædt løbetøj og lignede ifølge ham selv ikke en demonstrant.

Men episoden er det første eksempel på, at andre myndigheder end politiet - bevidst eller ubevidst - forhindrede demonstranter i at komme med tilkendegivelser, der var kritiske over for Kina.

I dag er Forsvaret tilsyneladende ikke i stand til at forklare, hvorfor Tibetaktivisten blev afvist. Vagtrapporter for den pågældende dag på Kastellet eksisterer angiveligt ikke længere.

Livgardens soldater var ikke den eneste del af Forsvaret, der var på opgave den dag.

Elitesoldater fra Frømandskorpset stod i al hemmelighed klar til at anholde borgere til søs sammen med politiet, hvis det måtte blive nødvendigt.

Operationen, der fik tilnavnet "Samvirke 2-2012", har ikke tidligere været beskrevet offentligt eller i Tibetkommissionens første redegørelse.

Politiken har spurgt daværende justitsminister Morten Bødskov (S) og daværende forsvarsminister Nick Hækkerup (S), hvad det konkret var for en særlig assistance, de gav bemyndigelse til.

Politiken har også spurgt, om enhederne fik til opgave at skærme den kinesiske delegation fra eventuelle demonstranter til søs.

Over telefon oplyser Nick Hækkerup, at "han ikke kan huske at have godkendt eller underskrevet noget dokument". Morten Bødskov har ingen kommentarer til sagen, oplyser han i en mail.

/ritzau/