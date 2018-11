Fornedret. Fortvivlet. Fængslet.

Tre simple ord, der med kirurgisk præcision opsummerer og nedkoger den aktuelle tilværelse for 64-årige Britta Nielsen og hendes 38-årige søn, Jimmy Hayat.

Fra at have levet en ekstravagant luksustilværelse med et storforbrug af dyre biler, hang til diamanter i hundredtusindkroners-klassen samt heste- og ejendomsindkøb i udlandet må virkeligheden bag tremmer nu føles som en rå og brutal kontrast.

For lige siden Britta Nielsen ifølge sigtelsen fra bagmandspolitiet i 2002 begyndte at overføre tilskudsmidler i Socialstyrelsen til sin private konto, har de mange overførte millioner tilladt Britta Nielsen og hendes søn, Jimmy Hayat, at leve en forsødet og forgyldt tilværelse.

Eksempelvis som på billedet herover, hvor mor og søn i skæret fra solen slænger sig i motorbådens hvide lædersæder, alt imens Det Indiske Ocean og Mozambiques kyst synes i baggrunden.

Billedet er taget på en ferie i 2006 - altså fire år efter at Britta Nielsen ifølge bagmandspolitiet begynder at overføre penge til sig selv. På det tidspunkt har Britta Nielsen ifølge beregninger fra Socialstyrelsen overført i alt 14,6 mio. kr., hvilket er begyndt at afspejle sig i familiens levestandard.

Det er nemlig også i 2006, at Britta Nielsen - med sønnen Jimmy Hayat som primus motor på projektet - køber sig ind i Dannevirke; en lille danskerkoloni bestående af otte huse midt i den sydafrikanske bush.

Her får Britta Nielsen og Jimmy Hayat opført en 150 m2 stor villa, der ifølge tidligere naboer i Dannevirke, som B.T. har talt med, 'lige er lidt større og lidt mere luksuriøs end de andres'.

Her er indgangen til den grund, hvor Britta Nielsen ejer et hus i Sydafrika tæt på den verdenskendte Kruger National Park.

Derudover prioriterer Jimmy Hayat, som opholder sig dernede langt mere end sin mor gør, at have en privat gartner 24 timer i døgnet. Desuden hyrer han på et tidspunkt også et privat vagtværn til at holde uønskede gæster væk fra matriklen.

Millionerne ruller ind

Fra 2007 til 2014 tager svindlen til i fart, og ud fra størrelsen af de beløb, som Britta Nielsen menes at have overført til sin private konto, virker det som om, at hun ikke længere er bange for - eller i hvert fald udtalt bekymret over - at nogen aner uråd.

I løbet af de næste otte år overfører hun i alt 89,6 mio. kr. Og i 2007 alene overfører hun 10 mio. kr., hvoraf nogle af pengene bliver brugt på to luksusbiler, der skal fylde garagen ud i den netop opførte bush-villa.

Som B.T. tidligere har kunnet fortælle, drejer det sig helt nøjagtig i første omgang om en sort Range Rover Supercharged Sport. En topmodel til 800.000 sydafrikanske rand, hvilket dengang svarede til ca. 600.000 danske kroner.

Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen

Britta Nielsen bestiller bilen med cremefarvede lædersæder og lavprofildæk for at give bilen et mere smart og råt look. Hun betaler bilen kontant, oplyser en ekspedient til B.T.

Lavprofildæk er dog ikke en god kombination med støvede og ujævne grusveje på den sydafrikanske savanne. Derfor vender Britta Nielsen og Jimmy Hayat tilbage til Land Rover-butikken i byen Nelspruit tre måneder senere.

Denne gang kloge af skade bestiller de med en svulmende tegnebog fyldt med stjålne statsmidler i baglommen den mere terrængående Land-Rover Defender.

En hvid, specialbygget model med opgraderet serviceudstyr til en samlet pris på omkring 370.000 kroner.

Bilen på billedet er ikke Britta Nielsens bil, men en lignende Land Rover Defender model i hvid. Britta Nielsens bil var ligeledes udstyret med 'roof rack' og andre tilkøbte features. Foto: Wikimedia Commons

I årene, der følger, lever Britta Nielsen og Jimmy Hayet godt. Og særligt i udlandet får pengene fra Brittas støt voksende konto ben at gå på.

I 2012 bruger hun eksempelvis - sammen med to andre hælerisigtede i sagen, der er beskyttede af navneforbud - 375.600 kr. på diamanter, ringe, armbånd og halskæder hos en sydafrikansk juveler.

Hertil skal tilføjes hundredtusindvis af kroner - og nok snarere millioner - på dyre heste, som er blevet erhvervet på auktioner i udlandet.

Luksustilværelsen med det dertil hørende ekstravagante overforbrug så dog definitivt ud til at være forbi lørdag formiddag, hvor både Britta Nielsen og Jimmy Hayat under grundlovsforhør i retten på Frederiksberg blev varetægtsfængslet frem til den 4. december.

Dermed må de to hælerisigtede se frem til en tilværelse, hvor de funklende og diamantbroderede guldarmbånd for en tid bliver byttet ud med to sæt kedelige håndjern.

Alt imens forsøger de danske myndigheder at samle brikkerne i det komplicerede puslespil, som Britta Nilelsens og Jimmy Hayats påståede, årelange svindel med skatteydernes penge har efterladt dem.