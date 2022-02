Fredag kommer en dommer til at tage stilling, om der fortsat er grundlag for, om FE-chef Lars Findsen skal være varetægtsfængslet, eller om han kan få lov til at forlade arresten, som han har siddet i siden 8 december på baggrund af sigtelser, som offentligheden endnu ikke kender.

