I midten af april forsvandt en 13-årig pige pludseligt sporløst fra sin avisrute i Kirkerup og blev først fundet over et døgn senere.

Pigen blev fundet på hos en 32-årig på en adresse i Korsør, og han er nu sigtet for ikke alene at have frihedsberøvet pigen, men også for ved vold eller trusler om vold at have udsat hende for flere voldtægter. Politiet afholder onsdag pressemøde om sagen, og du kan følge udviklingen her: