Seks personer, der for en måned siden blev anholdt for at planlægge terrorangreb, skal igen stilles for retten.

I Københavns Byret skal en dommer tage stilling til, om de seks sigtede i alderen 21-40 år fortsat skal være varetægtsfængslet.

Det første retsmøde skal efter planen begynde kl. 14.30.