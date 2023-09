Tirsdag begynder retssagen, hvor to afghanske statsborgere er tiltalt for drab og medvirken til drab på en 37-årig gravid kvinde i Holbæk i november sidste år. Begge nægter de sig skyldige.

Det er politiets påstand, at de to tiltalte planlagde drabet i forening. Ifølge B.T.s oplysninger var den kvindelige tiltalte i et forhold med den afdøde kvinde.

