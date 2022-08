Lyt til artiklen

Nu begynder en af Danmarks største terrorsager, når tre tiltalte i dag tager plads i retten i Holbæk. De er blandt andet tiltalt for at ville begå et terrorangreb med en eller flere bomber.

Du kan følge med live her.