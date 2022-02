Politiet mener, at man har fundet den savnede 22-årige kvinde Mia Skadhauge Stevn død i et skovområde i Nordjylland. To mænd er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet for drab på Mia. Ved et grundlovsforhør torsdag er den ene sigtede blevet løsladt, mens den anden fortsat skal være fængslet.

Politiet er nu i gang med et massivt efterforskningsarbejde flere steder i Nordjylland. Følg sagen minut for minut i livebloggen herunder: