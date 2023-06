I fængslet kunne han dække sig ind bag den falske identitet "Frank".

Men torsdag skal en hemmelig PET-agent i en flere timer lang afhøring som vidne ved byretten i Glostrup.

Her skal han svare på en sværm af formentlig stærkt kritiske spørgsmål fra forsvareren for den 29-årige mand, der er tiltalt for drabet i 2016 i Herlev på den højgravide Louise Borglit.

