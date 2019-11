I dag indledes det tredje retsmøde i sagen om en lærer, der er tiltalt for 12 forhold af voldtægt og blufærdighedskrænkelse begået mod i alt fire elever over flere måneder tilbage i 2017 og 2018. Værst gik det ud over en 14-årig kvindelig elev, der ifølge anklageskriftet blev udsat for gentagne voldtægter af sin lærer.