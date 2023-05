I præcis en måned har en 32-årig mand fra Korsør siddet varetægtsfængslet for at have holdt en 13-årig pige fanget i godt et døgn. Et døgn, hvor han ifølge sigtelsen voldtog hende flere gange.

Siden er han også blevet sigtet i Emilie Meng-sagen fra 2016 samt for et overfald på en 15-årig efterskoleelev. Onsdag tager han efter alt at dømme plads i Retten i Næstved, hvor anklagemyndigheden vil udvide fængslingen til også at omfatte de nye sager. Følg med her:

