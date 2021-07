Der udspiller sig lige nu et gidseldrama i det svenske fængsel Hällbyanstalten i Eskilstuna. Her har to ansatte fra fængslet været taget som gidsler siden klokken 12.20, hvor politiet modtog anmeldelsen.

Ifølge flere svenske medier afsoner de to tilfangetagere begge flere år lange domme for mord.

