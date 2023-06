En julidag sidste år forsvinder 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen sporløst. Og før han overhovedet bliver fundet, er flere allerede anholdt og sigtet for at have dræbt ham. Siden har to mænd tilstået deres roller i det mystiske mordkomplot fra Djursland.

Nu starter retssagen mod fire personer – to mænd og to kvinder – og du kan følge B.T.s dækning af sagen herunder: