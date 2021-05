Retssagen mod den 21-årige dødsbilist Helmi Mossa Hameed går fredag ind i sin afsluttende fase.

I retten på Frederiksberg er han tiltalt for blandt andet uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder mod den femårige pige, der blev kørt ihjel på Frederiksberg i oktober sidste år. Han er også tiltalt for på hensynsløs måde at have udsat den femårige piges mor for livsfare.

I livebloggen her opdaterer vi direkte fra dagens retsmøde, hvor forsvarer og anklager kommer med deres procedure.