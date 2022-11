Lyt til artiklen

Fire børn mistede i december sidste år deres far, da han i morgentrafikken blev kørt ned i et københavnsk lyskryds.

Et nævningeting ved Københavns Byret skal nu tage stilling til, om der er tale om et uheld eller overlagt drab. Følg retssagen her: