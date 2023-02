Lyt til artiklen

Et forhenværende medlem af Folketinget er blevet tiltalt for at have røbet eller videregivet statshemmeligheder.

Det melder anklagemyndigheden tirsdag – og ifølge B.T.s oplysninger er der tale om tidligere minister Claus Hjort Frederiksen. Du kan følge reaktionerne på tiltalen her.