Den svindeldømte Britta Nielsens tre børn må bruge lørdagen i et varmt retslokale i Glostrup. De er tiltalt for groft hæleri for godt 50 mio. kr. af de 117 mio. kr., som deres mor gennem 25 år svindlede sig til via sit arbejde i Socialstyrelsen.

Følg B.T.s live-dækning af dagens retsmøde her: