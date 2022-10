Lyt til artiklen

Da Retten i Odense i foråret valgte at idømme Teitur Skoubo to år og seks måneders fængsel for voldtægt, skulle han ikke tænke sig om særlig længe, før han ankede.

Mandag indledes sagen ved Østre Landsret, hvor den kendte realitydeltager går efter at blive frifundet. Følg med her: