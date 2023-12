19-årige Mathias Holse Heinsmann er fredag blevet idømt 12 års fængsel for at have dræbt sin far ved at have stukket ham mere end 60 gange med en kniv.

Det har Retten i Nykøbing Falster netop fastslået.

Før retsmødet var det opfattelsen, at Mathias Holse Heinsmann nægtede sig skyldig. Retsmødet var dog kun lige gået i gang, da hans forsvarer meddelte, at han nu ville erkende drabet.

Under sin vidneforklaring har den nu dømte udtalt, at faren udsatte ham for gentagne seksuelle overgreb, da han var barn.

I retten har både den dømtes søster og mor fortalt, at man ikke før har hørt om overgrebene, og at ingen af dem har bemærket, at den 19-årige skulle have haft et andet forhold til faren end de andre søskende.

Anklageren har oplyst, at man har udført en grundig undersøgelse af den dømte og hans omgangskreds i forsøg på at finde frem til et muligt motiv. Og ifølge anklageren er der i den forbindelse ikke kommet noget frem, der peger på, at der skal have fundet overgreb sted.

Da dommen blev begrundet, kaldte dommeren hans forklaring for »utroværdig, og konstrueret til lejligheden.«

»Din forklaring overgreb fremstår overfladisk og udetaljeret. Den er på ingen måde underbygget,« lød det fra domsformanden.

Den dømte har, både da han blev anholdt og under grundlovsforhøret nægtet at stå bag drabet. Han fortalte dog fredag i retten, at han nu følte, at han »blev nødt til« at erkende.

Drabet fandt sted, efter den dømte og hans søskende 1. oktober sidste år havde været på besøg hos faderen på hans adresse i Vordingborg.

Da de skulle hjem, havde den 19-årige efterladt sine hovedtelefoner i huset. Angiveligt for at have en undskyldning for at gå tilbage og tale med faderen.

I retten har han forklaret, at han ville diskutere de tidligere overgreb.

Ifølge den dømte udviklede samtalen sig til et skænderi, hvor faren truede ham med en kniv. Den skal den dømte ifølge sin egen forklaring have fravristet ham, hvorefter han stak sin far.

Under retsmødet er det kommet frem, at den dræbte blev stukket 68 gange.

I sin vidneforklaring fortalte den dømtes søster, at hun ikke bemærkede noget underligt ved sin bror, da han kom ud fra huset efter at have udført drabet.

