Seks mænd blev i foråret sigtet for bombeplaner. To er løsladt, og én har tilstået besiddelse af bombeudstyr.

Nordsjællands Politi mistænkte i foråret en gruppe mænd for at være i færd med at forberede en produktion af bomber.

Mistanken førte til anholdelse og senere varetægtsfængsling af seks personer - tre litauiske mænd og tre brødre fra Københavns Vestegn.

Anklagemyndigheden har nu rejst tiltale mod tre af mændene. Det fortæller senioranklager Kenn Jørgensen.

To litauiske mænd på 42 og 43 år tiltales for ulovlig våbenbesiddelse, mens en tredje mand fra Litauen allerede blevet dømt i samme sag.

Ved et retsmøde den 15. juli tilstod han således at have været i besiddelse af remedier, der kunne bruges til fjernbetjent udløsning af bomber.

Det udløste seks måneders fængsel og udvisning af Danmark.

Da mændene i sin tid blev anholdt, blev de sigtet for brud på straffelovens skærpede våbenparagraf i form af forsøg på fremstilling af bomber.

Men ifølge Kenn Jørgensen er der ikke grundlag for at tiltale litauerne for at brygge på bombeplaner. De tiltales derfor ikke efter straffelovens skærpede våbenparagraf - paragraf 192a.

- De tre litauere har efter alt at dømme ikke haft til hensigt at bygge en bombe, men de har været i besiddelse af effekterne, og derfor bliver de tiltalt for overtrædelse af våbenloven, siger senioranklageren.

Effekterne, han henviser til, er adskillige mobiltelefoner, detonatorer, batterier og ledninger, som i foråret blev beslaglagt af politiet.

Også den ene af de tre brødre fra Vestegnen er blevet tiltalt. Den 25-årige mand er tiltalt for medvirken til forsøg på at lave en bombe.

Det er uvist, hvem han i øvrigt skal have samarbejdet med.

De sidste to af brødrene - på henholdsvis 21 og 23 år - er blevet løsladt, og sagen mod dem er droppet, fortæller Kenn Jørgensen.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at de mænd, der indtil videre har været sigtet i sagen, af politiet er blevet betragtet som "mindre fisk" i affæren.

De egentlige bagmænd menes altså at være på fri fod.

/ritzau/