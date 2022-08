Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun har nu været forsvundet i otte dage.

80-årige Lissi er ikke til at finde. De seneste par dage har Midt- og Vestsjællands Politi ledt med lys og lygte, og de agter at fortsætte.

Det oplyser Midt og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

»Med hjælp fra Flyvevåbnet blev flere søer og en del af kyststrækningen ved fjorden i går eftermiddags afsøgt fra luften. Det er fortsat den 80-årige Lissi, vi leder efter. Hun er desuden blevet søgt på sine tidligere bopælsadresser, og de lokale holder øje, om hun dukker op der,« skriver de og fortsætter:

Politiet var i luften i går for at lede efter Lissi. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi Vis mere Politiet var i luften i går for at lede efter Lissi. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

»Vi fortsætter eftersøgningen i dag, hvor vi søger med hunde i flere grønne områder rundt om i Roskilde. Vi opfordrer fortsat beboere i den vestlige del af Roskilde til at se efter Lisse i deres kælderrum, skure, garager, kolonihaver og lignende.«

Den 17. august er Lissi gået fra sit hjem i Neergårdsparken i Roskilde iført sorte sandaler med hvide såler og lyse bukser.

Hun har lysebrunt mellemlangt pagehår og mangler en fortand.

'Hun kan ikke klare sig selv i længere tid,' har politikredsen tidligere oplyst.

Har du set Lissi eller har oplysninger om hendes færden, opfordrer Midt- og Vestsjællands Politi til ringe 114.