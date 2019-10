Hvert år den 13. oktober deler Lisbeth Bjerring Brockhoff et opslag på Facebook. Det har hun gjort i 11 år nu.

Et opslag, der år efter år bliver kommenteret af hundredvis og delt af tusindvis.

Et opslag, der er en påmindelse til alle om, at det, der skete for Lisbeth Bjerring Brockhoffs datter, kan ske for alle, og et opslag, som i den grad har en vigtig betydning for hende selv.

Opslaget er nemlig et langt brev. Ikke et brev, som Lisbeth Bjerring Brockhoff selv har skrevet. Men et brev, som hendes egen datter Tanja har skrevet.

Han vil bare sige, at han lige nu står i samme situation Lisbeth Bjerring Brockhoff

»Vores håb er, at det kan være med til at gøre en forskel. At forældre taler med deres børn om det, og at nogen tager det til sig,« fortæller Lisbeth Bjerring Brockhoff.

I 11 år har Lisbeth Bjerring Brockhoff delt det samme rørende opslag på Facebook 13. oktober. Foto: Morten Stricker Vis mere I 11 år har Lisbeth Bjerring Brockhoff delt det samme rørende opslag på Facebook 13. oktober. Foto: Morten Stricker

Brevet skrev Tanja, mens hun sad i en fængselscelle få uger før, hun den 13. oktober 2001 afgik ved døden af en overdosis bare 27 år gammel efter et årelangt stofmisbrug. Brevet er en rørende advarsel mod netop stofferne, som hun skrev til sin dengang 14-årige lillebror, Nikolaj.

'Nikolaj, jeg elsker dig, og jeg ønsker ikke, det skal gå dig ligesom mig. Selvom det bare er for sjov første gang at ryge hash eller tage stoffer. Men vi kan jo håbe på, det går ligesom i et eventyr, og at jeg om nogle år har børn, mand og uddannelse, og at du aldrig begynder at prøve,' lyder det blandt andet i brevet, som Lisbeth Bjerring Brockhoff har delt hvert år, lige siden hun fik en Facebook-profil for 11 år siden.

»I starten delte jeg bare brevet i ren tekst, og der var responsen ikke så stor. Men da jeg delte et billede af Tanja med brevet, så gik det amok,« siger Lisbeth Bjerring Brockhoff.

Læs hele Tanjas brev her Hej Nikolaj. Nikolaj, jeg har lyst til at advare dig lidt. Dengang hvor jeg var på din alder, begyndte jeg at drikke, når jeg skulle i ungdomsklub. Selvom jeg kendte nogle, som røg hash, gjorde jeg det ikke. Jeg nægtede og ville bare ikke. Jeg vidste godt, det var farligt. Men da jeg var 15-16 år, var jeg alligevel blevet nysgerrig. Og jeg syntes, at dem, som røg hash og drak lidt, var søde, sjove og nemme at snakke med. Og så prøvede jeg. Det var ikke engang sjovt, men det var alle dem, som gjorde det, der var seje, syntes jeg (så dumt). Jeg lovede mig selv og mine veninder, at jeg aldrig nogensinde ville prøve noget andet end hash. Men jo flere gange jeg prøvede for sjov, så var det pludselig kun sjovt, hvis det var hver dag eller hvis jeg tog andre stoffer i weekenden. Jeg troede kun, det var heroin, der var farligt (så dumt). Men pludselig – det, jeg troede, jeg kunne styre, kunne jeg ikke styre mere. For mig har det taget mange år om at indse, at det var et problem, fordi jeg altid var forsigtig med det. Men pludselig, da jeg er 25 år, opdager jeg, at alle mine gode gamle veninder havde uddannelse, kæreste, nogle børn og hus. Jeg havde bare ingenting andet end de venner, som jeg tog forskellige stoffer med, og der fandt jeg først for alvor ud af, at jeg havde et problem. Derfor søgte jeg i behandling for stoffer (Selvom mange af mine venner var længere ude end mig). Når man er på stoffer, har man ingen rigtige venner, og dem, du føler er rigtige, de dør af stoffer (selv en på 17 år) eller kommer i fængsel. Jeg har oplevet mange, som er døde af det eller har siddet i fængsel næsten hele deres ungdom. Det, jeg vil sige med det, er, at jeg troede, fordi jeg var forsigtig, at jeg aldrig skulle bede nogen om hjælp, for jeg havde jo ikke noget problem. Men se mig nu. Jeg har været i behandling p.g.a. stoffer, syg i hovedet af hash og sidder nu i fængsel. Det er så dumt med dette brev, at det ikke kan slutte ligesom i et eventyr, men jeg vil gøre mit bedste for at få et ordentligt liv, når jeg kommer ud herfra. Nikolaj, jeg elsker dig, og jeg ønsker ikke, det skal gå dig ligesom mig. Selvom det bare er for sjov første gang at ryge hash eller tage stoffer. Men vi kan jo håbe på, det går ligesom i et eventyr, og at jeg om nogle år har børn, mand og uddannelse, og at du aldrig begynder at prøve. Jeg elsker dig

1 mill. x 1 bill. kys, knus

Fra din storesøster

»Jeg er blevet enig med min søn om, at vi deler det hvert år, så hendes død kan gøre en forskel, selv om den er så meningsløs.«

Og noget tyder på, at Tanjas brev, som Lisbeth Bjerring Brockhoff deler 13. oktober hvert år, rent faktisk gør en forskel. For jævnligt modtager hun privatbeskeder fra folk, der står i samme situation, som hun selv stod i, da hendes datter stadig levede. Nemlig at have en nær pårørende, som er afhængig af stoffer.

Har du læst Tanjas brev, og har det haft nogen indflydelse på dig, eller nogen du kender? Så kan du skrive til sboa@bt.dk

»Jeg har eksempelvis fået en besked fra en mand, der fortæller, at han ikke ved, hvorfor han skriver, men han vil bare sige, at han lige oplever det samme med sin søn. Og jeg har fået en kommentar fra en 14-årig pige, der skriver, at hun aldrig selv vil røre stofferne. Det vækker glæde,« siger Lisbeth Bjerring Brockhoff, der tilføjer, at hun svarer alle dem, som skriver til hende.

Men også i folkeskolen lader det til, at Tanjas brev har haft en effekt. Lisbeth Bjerring Brockhoffs søster og niece er nemlig begge skolelærere, og de bruger Tanjas tragiske historie og hendes kamp mod stofferne i undervisningen i de større klasser.

»De fortæller, hvordan Tanjas misbrug startede, og så slutter de af med et læse brevet op, mens de viser billeder af Tanja. De her unge mennesker er jo nysgerrige, så der er altid en, der spørger, hvordan det går med Tanja i dag, og så er det, de lægger det sidste billede på.«

Og det sidste billede er stærkt. Det viser nemlig Tanja, der ligger i kisten.

»Det afføder altid en larmende stilhed,« siger Lisbeth Bjerring Brockhoff.