»Det lyder nok mærkeligt at bruge ord som glæde eller lettelse, når det er så tragisk en sag. Men for Lisbets familie må det være en lettelse endelig at få vished. Det er godt, at de nu endelig kan få sat et sidste punktum i bogen.«

Det siger Uffe Jensen, tidligere kriminalassistent, efterforsker og ansat i politiet gennem 30 år.

Siden har Uffe Jensen skiftet uniformen ud og er i dag borgmester for Venstre i Odder Kommune syd for Aarhus.

Men han har på ingen måde glemt, hvad han som en del af teamet af efterforskere i Østjyllands Politi arbejdede intenst på at komme til bunds i og få opklaret, da det i slutningen af oktober 2009 stod mere og mere klart, at de med stor sandsynlighed havde en uhyggelig drabssag mellem hænderne.

Området hvor ligedelene af Lisbet Nielsen, der søndag blev fundet af en gruppe jægere i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn, torsdag den 22. november 2018.

Desværre viste deres værste anelser sig at holde stik.

Den dengang 46-årige Lisbet Nielsen fra Risskov forsvandt under mystiske omstændigheder fra hjemmet ved 19-tiden en fredag aften. Sporløst.

Den vellidte sygeplejerske gav aldrig mere livstegn fra sig.

Torsdag i denne uge blev det endegyldigt bekræftet, at det var en skelet-del fra netop hendes lig, som en jæger ved et tilfælde fandt under en jagt sidste søndag i et skovområde nord for Tirstrup Lufthavn på Djursland.

Siden har Østjyllands Politis hundepatruljer gennemsøgt et større område omkring findestedet og fundet flere ligdele, der nu med sikkerhed er identificeret som Lisbet Nielsen, mor til to drenge på dengang 12 og 14 år.

»Selv om det nu er ni år siden, Lisbet forsvandt, har jeg jævnligt tænkt på sagen. Den har hørt til »sager der nager«, fordi vi ikke lykkedes med at finde hende, selv om der blev gjort et meget stort arbejde for det. Bl.a. blev det meste af Djursland overfløjet med F16-jagere, der havde varmesøgende udstyr og kameraer. Jeg er sikker på, at folk på Djursland kan huske det,« siger Uffe Jensen, der betegner en opgave af den art som svarende til at skulle finde en nål i en høstak.

Med tiden som værste modstander.

»Når man har sådan en sag, så er det helt naturligt, at man som nær familie og pårørende til en, der er forsvundet, klynger sig til et håb om, at politiet kan have taget fejl, og at der ikke er tale om drab,« forklarer han.

Uffe Jensen kom tæt på Lisbet Nielsens familie, da efterforskningen kørte på sit højeste. Han understreger, at han blot var en del af det team, der dengang arbejdede på højtryk for dels at finde den savnede kvinde, dels at kunne stille en mulig gerningsmand til ansvar for en potentiel frygtelig forbrydelse.

»Nu er hun (Lisbet Nielsen, red.) fundet, og det er godt, fordi de nærmeste så endelig får vished. Men selv om der er gået lang tid, siden hun forsvandt, kan det ikke undgå at rippe op i et sår. Jeg er ked af det på familiens vegne,« siger den tidligere kriminalassistent.

I dagene efter Lisbet Nielsens pludselig forsvinden pegede pilen mere og mere mod hendes tidligere samlever og kæreste, den 42-årige ingeniør Bjarne Østergaard Madsen fra Herning.

En mand som Lisbet Nielsen var blevet kæreste med, efter hun havde truffet ham gennem et datingsite tidligere samme år.

Men den midtjyske ingeniørs solbrune ansigt og charmerende smil dækkede over en uhyggelig hemmelighed: Ikke bare én men to gange, først som 16-årig og siden som 23-årig, havde han taget et andet menneskes liv.

Begge gange i sygelig jalousi og hvor ofrene havde været hans kæreste.

Det rislede politifolkene iskoldt ned ad ryggen, da de læste sig gennem Bjarne Østergaard Madsens generalieblad: Han var dobbeltmorder. Og hver gang med sin kæreste som offer.

Han gjorde sig i et vanvid af jalousi første gang til drabsmand, da hans 15-årige kæreste Birthe Simonsen fra Kibæk ved Herning sagde til ham, at hun ikke længere ville være sammen med ham. Hun blev kvalt på sit pigeværelse hjemme hos sine forældre. På grund af sin unge alder afsonede han kun to års fængsel.

Da Bjarne Østergaard Madsen var 23, kvalte han - igen i et anfald af sygelig jalousi - sin to år yngre kæreste Vivian Marie Nielsen fra Herning. Hendes »brøde« var, at hun havde talt med en anden mand på en restaurant.

Under retssagen i 1990 blev han diagnosticeret som skizofren og fik en behandlingsdom. Retslægerådet erklærede ham rask i 2005 og udskrev ham. Fire år senere mødte han Lisbet Nielsen, som aldrig fik kendskab til hans dunkle fortid.

De præcise omstændigheder omkring den vellidte sygeplejerskes grufulde skæbne bliver formentlig aldrig opklaret.

Blot 30 minutter før drabssigtede Bjarne Østergaard Madsen skulle fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, hængte han sig i sin celle i arresten. Og tog hemmeligheden med sig i graven.