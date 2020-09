»Jeg var lamslået og tænkte først 'er det her virkeligt'.«

Den 23-årige pædagogstuderende Lisa Møller Andersen lægger ikke fingre imellem, når hun skal sætte ord på den voldsomme oplevelse, hun havde tirsdag formiddag.

Hun er nemlig bare en af efterhånden mange, som har set den video, der har floreret på det populære sociale medie TikTok de seneste dage, hvor en 33-årig mand uden varsel pludselig skyder hovedet af sig selv med et gevær. En video, som tilsyneladende bliver delt igen og igen camoufleret som en dansevideo.

Derfor sender Lisa Møller Andersen nu et opråb til landets pædagoger og forældre i håb om, at man kan forhindre, at ikke alt for mange bliver eksponeret for den voldsomme video på TikTok, der særligt blandt børn og unge er et populært socialt medie.

»Jeg har selv arbejdet meget med sociale medier de forskellige steder, jeg har været i praktik som pædagog, fordi jeg ved, hvor meget det påvirker børn og unge,« siger hun og tilføjer:

»Der er nogen, som bevidst søger efter de her videoer, og så er der nogen, som tilfældigt bliver eksponeret for dem, fordi de tror, at de skal til at se noget sødt og rart, som de er vant til på TikTok, hvor nogen danser, og pludselig sker det her,« siger Lisa Møller Andersen, der stadig er rystet over den brutale video.

Lisa Møller Andersen oplever selv, at det kan svært for forældre at holde styr på, hvad deres børn ser på internettet og de sociale medier, og derfor mener hun også, det er vigtigt, at forældre bliver oplyst om, hvad deres børn bliver eksponeret for.

B.T. har ikke selv set videoen, men har fået den beskrevet uafhængigt af flere kilder, blandt andre Lisa Møller Andersen. De fortæller, at man på videoen kan se en mand, der sidder bag et skrivebord og taler. Flere gange ringer hans telefon, og pludselig tager han et gevær op fra under bordet og skyder sig selv i hovedet.

Lisa Møller Andersen Foto: Privatfoto Vis mere Lisa Møller Andersen Foto: Privatfoto

»Det ser meget voldsomt ud, og jeg vil tro, at man som barn såvel som voksen næsten kan få et traume af at se så voldsomme ting,« siger Lisa Møller Andersen.

Politiet: Forældre skal tale med deres børn

Hos Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) har man kendskab til videoen. Flemming Kjærside, der er politikommissær og leder af Rigspolitiets afdeling for cyberrelaterede seksualforbyrdelser, fortæller, at videoen er blevet delt meget de seneste 24 timer.

»Den går lynhurtigt viralt. Når den først er gået viralt, så er den svær at stoppe. Vi ved, at TikTok gør, hvad de kan for at fjerne den, men der vil selvfølgelig gå noget tid, før den er helt ude,« siger han.

Han opfordrer derfor forældre til at tale med deres børn om, hvad de kan blive mødt af, når de bevæger sig rundt på internettet og sociale medier.

Gode råd til forældrene om TikTok Red Barnet har følgende fem gode råd til forældrene, når det glæder om at hjælpe børnene med at bruge TikTok fornuftigt: Hjælp barnet med at ændre privatlivsindstillingerne. Som udgangspunkt er din profil offentlig i TikTok med mindre du indstiller den til at være privat. Tak med barnet om sangtekster og udtryk så de forstår, hvad det er de synger. Prøv også at tale om, at dansetrin og bevægelser kan opfattes anderledes af andre, end det, man selv havde tænkt. Tal om mobning Tal om, at man ikke kan slette sin bruger Er barnet ikke 13 år endnu? Aldersgrænsen for at oprette en profil er 13 år. Red Barnet anbefaler, at man overholder den grænse. Kilde: Red Barnet

»Vi taler med dem om, hvordan de skal begå sig i trafikken. Vi skal også lære dem, hvordan de skal begå sig på internettet. Og så må man ikke være fordømmende. Hvis et barn er kommet til at se noget af det her, så skal man være være opbakkende og fortælle dem om, hvad de risikerer at møde på nettet.«

Ifølge flere internationale medier er manden på videoen en 33-årig mand fra Mississippi. Selvmordet blev sendt live på Facebook 31. august i år, hvor den i første omgang blev delt. Siden er det angiveligt lykkedes Facebook at få fjernet den helt.

Det har imidlertid medført, at videoen nu bliver uploadet på TikTok, hvor den således florerer nu. TikTok bekræfter selv, at videoen er at finde på mediet, og oplyser til blandt andet Buzzfeed, at man arbejder på højtryk på at få den fjernet.