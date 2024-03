Først lød meldingen, at de ikke havde fået godkendelse til at lande.

Så begyndte personalet at lede alle rækker i et SAS-fly fra Kastrup Lufthavn på vej mod Stavanger igennem, mens passagererne blev bedt om at gå ned i den anden ende.

Sådan lyder beretningen fra norske Line Klingsheim, der var ombord på at af de to fly fra henholdsvis SAS og Norwegian, der blev evakueret torsdag aften på grund af en bombetrussel.

B.T. taler med passageren, mens hun stadig sidder med de andre evakuerede i en ventehal i Københavns Lufthavn.

»Der var folk, der græd, men jeg var mest frustreret. Jeg prøvede bare at lade være med at tænke på det.«

Line Klingsheim havde blot mellemlandet i Københavns Lufthavn på en flyvetur sammen med sin mand.

Den sidste etape mod Stavanger var næsten slut, da flyet skulle vende om.

Klingsheim spurgte først personalet, hvorfor de ikke landede, og senere hvorfor de måtte vende om, men der kom ingen svar, og det frustrerede hende.

Her kan man se, hvordan personalet ledte rækkerne igennem på flyet. Foto: Line KLingsheim Vis mere Her kan man se, hvordan personalet ledte rækkerne igennem på flyet. Foto: Line KLingsheim

Først havde personalet ombord på det SAS-fly, de var med mod Stavangers Lufthavn, sagt, at de manglede tilladelse, men da flypersonalet begyndte at lede rækkerne igennem, fik en af de andre passagerer en besked.

»Der var en af de andre, som havde fået en sms om, at der var en bombetrussel mod Norwegian-fly, så vi tænkte, at det måtte have noget med det at gøre.«

Norwegian-flyet blev også bedt om at vende om, og landede først i København og blev evakueret, og derefter landede SAS-flyet, hvor Line Klingsheim var ombord.

Line Klingsheim har tidligere lidt af flyskræk, men blev kureret for nogle år siden.

»Men da jeg led af det, plejede jeg gerne at kigge på personalet, og hvis de var rolige, blev jeg det også selv,« siger hun og fortsætter:

»Personalet så bare meget stressede ud, så det virkede ikke her.«

Efter flyet igen var landet i Københavns Lufthavn – efter det næsten havde været i Stavanger – blev passagererne stillet op på en række, så hunde kunne lugte til dem alle sammen.

»Jeg går ud fra, at det er bombehunde, som lugtede til os,« siger Line Klingsheim.

Politiet lod hunde snuse til alle passagererne fra SAS-flyet. Foto: Line Klingsheim Vis mere Politiet lod hunde snuse til alle passagererne fra SAS-flyet. Foto: Line Klingsheim

Nu venter hun både på, at undersøgelserne af flyet overstås, så hun kan få sine ting, og på om det lykkes at finde ud af, hvordan truslen opstod.

Og om der er noget om den.

»Det kunne jo være rart, hvis de fandt ud af, hvem der stod bag.«

Line Klingsheim oplyser, at passagererne er blevet taget godt af – både af politi og folk i lufthavnen – og at alle passagerer fra de to fly er blevet sat sammen og er blevet tilbudt en sandwich.

Og med hensyn til den frustration, hun havde, da SAS-personalet ikke sagde noget, mens de stadig var i luften, lyder det fra flyselskabet til norske TV 2:

»Da vi fik besked om at vende flyet, overtog politiet ansvaret. Hvad politiet har bedt besætningen gennemføre, eller hvad der er sket ombord, kan jeg ikke sige noget om,« siger Alexandra Lindgren Kaoukji, pressechef for SAS, til det norske medie.



Politiet er stadig torsdag aften ved 22-tiden i gang med at gennemsøge flyene, der holder parkeret i lufthavnen.

Både Københavns Politi og Københavns Lufthavn har bekræftet bombetruslen overfor B.T.