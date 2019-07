Kort før den lille norske familie på fire blev halveret i den tragiske ulykke med Letbanen lørdag, havde de afleveret deres jagthund til Line Ostenfeldt på hendes hundepensionat.

»De var en ganske almindelig, ferieglad familie, der glædede sig til at skulle ud og opleve noget,« fortæller 38-årige Line, der har haft Hallendrup Hundepension i ti år.

Familien afleverede hunden kort før klokken 11. Klokken 11.05 modtog politiet anmeldelsen om ulykken, der kostede en 34-årig far og hans syv-årige søn livet.

Moderen på 32 år og datteren på seks år overlevede sammenstødet med Letbanen.

Line Kondrup Ostenfeldt er nabo til overgangen og var den sidste, der så den norske familie inden ulykken.

»Vi er dybt chokerede alle sammen. Vi er rystet og meget kede af det,« siger Line Ostenfeldt om lokalsamfundets reaktion på den hjerteskærende tragedie.

»Vi har selvfølgelig i baghovedet, at det ligeså vel kunne have været en af os andre,« fortsætter hun.

Det var meningen, at familien skulle have passet deres hund i pensionatet i et par timer, mens de tog på tur i området.

De nåede dog altså ikke meget længere end et par hundrede meter, før de blev ramt af Letbanen.

Familiens hund befinder sig stadig hos Line Ostenfeldt, fortæller hun.

»Vi var i kontakt med familien i går, hvor de forhørte sig om, hvorvidt vi har plads og mulighed for at passe på, og det har vi selvfølgelig. De henter den bare, når de er klar.«

Line Ostenfeldt og hendes to døtre på henholdvis tre og 11 år har været nede og lægge blomster på jernbaneoverskæringen, hvor ulykken fandt sted.

Strækningen var i kølvandet på ulykken indstillet midlertidigt, men begyndte at køre efter sædvanlig køreplan klokken fem søndag morgen.