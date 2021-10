To søstre har erfaret på den hårde måde, at det ikke kan betale sig at snyde.

Egentlig var det storesøsteren, der skulle til en optagelsesprøve, men da lillesøsteren er bedre til de engelske gloser, var det hende, der endte med at troppe op til prøven.

Men det har fået alvorlige konsekvenser for dem begge.

På Twitter skriver Midt- og Vestsjællands Anklager om det, man vist godt kan kalde en noget atypisk sag.

Det var under optagelsesprøven, at det blev opdaget, at det var den 'forkerte' søster, der var til stede.

Dermed har søstrene overtrådt straffelovens paragraf 171, der handler om dokumentfalsk.

Og nu har retten i Holbæk så taget stilling til, hvordan det skulle straffes. Hårdeste straf går til storesøsteren.

10 dagbøder på 100 kroner og en plet på straffeattesten, sådan lyder prisen for lillesøsteren for at udgive sig for at være sin søster.

Storesøsterens straf lyder på 10 dages betinget fængsel.

Begge søstre var under 18 år, og man har ved strafudmålingen lagt vægt på pigernes unge alder.

Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.