Lillebroren til den kendte fremmedkriger Ahmed El-Haj er nu også fængslet i en terrorsag.

I en sag med i alt seks anholdte blev lillebroren tirsdag fremstillet og varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Ahmed El-Haj blev kendt, da han i en propagandavideo fra 2013 skød til måls efter billeder af kendte danskere.

I selskab med tre andre kjortelklædte mænd affyrede Ahmed El-Haj sin AK47-riffel mod billeder af blandt andre Anders Fogh, Naser Khader og Muhammed-tegneren Kurt Westergaard.

I videoen skød Ahmad El-Haj til måls efter billeder af fremtrædende danskere.

De blev alle kaldt for 'Islams fjender'.

Efter fire års ophold i Syrien blev den medtagne Ahmad El-Haj i 2017 smuglet ud af landet til Tyrkiet med sin kone og to børn. Her blev han straks anholdt og i november 2019 udleveret til retsforfølgning i Danmark.

Manden fra Brabrand sidder i dag i kørestol og er udover at være sigtet for at have truet med terror og opholdt sig i et forbudt område også som den første siden 2. Verdenskrig blevet sigtet for landsforræderi.

Ahmed El-Haj havde sin gang i den berygtede Grimhøj-moské i Aarhus, før han tog til Syrien. Moskeens formand Oussama El-Saadi fortæller, at han kender familien.

El-Haj skyder til måls efter fotos af danske politikere, bl.a. Anders Fogh Rasmussen og Naser Khader.

Lillebroren har ifølge Oussama El-Saadi også besøgt moskeen, men ikke jævnligt.

»Jeg har set ham en eller to gange i moskeen. Det var i gamle dage. Jeg har ikke set ham i området i lang tid. Men jeg kender familien,« siger Oussama El-Saadi.

Han mener, at man ikke skal dømme lillebroren på forhånd.

»Man skal vente lidt. Jeg har haft nogle episoder, hvor Politiets Efterretningstjeneste anholdt nogen, og så efter et stykke tid kunne de gå igen«, siger formanden for moskeen.

Ahmad Salem El-Haj ses her i 2013. I dag er han skaldet og sidder i kørestol.

I den aktuelle sag blev seks mænd i alderen 27 til 35 år anholdt tidligt tirsdag morgen på adresser i København og Aarhus-området.

Det skete i en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion i samarbejde mellem PET, Østjyllands Politi og Københavns Politi. Fire blev anholdt i Aarhus-området – to i København.

To af de anholdte, en 29-årig mand fra Aarhus-området og en 30-årig mand med bopæl i København, sigtes for overtrædelse af straffelovens § 114 c, stk. 3, ved i sommeren 2014 at have rejst ind i Syrien, hvor de lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat (IS).

Den 29-årige er desuden sigtet for i foråret 2015 at have forsøgt at rejse ind i Syrien med henblik på atter at lade sig hverve til Islamisk Stat.

Fakta: Ahmad el-Haj Født i 1991 i Danmark. Dansk-palæstinenser opvokset i Brabrand vest for Aarhus. Har seks søskende. Rejste i 2013 til Syrien. Her fik han en kone, og sammen har de to børn. Blev i 2013 kendt, da han i en video skød til måls efter fotos af Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen, Ahmed Akkari, Morten Storm og Lars Hedegaard. Blev efter eget udsagn såret under et bombeangreb i 2017. Har siden 2017 siddet fængslet i Tyrkiet, før han 11. november 2019 ankom til Danmark. Her blev han anholdt. Dagen efter blev han sigtet for tre forbrydelser: For at true med terrorhandlinger. For offentligt at tilskynde til forbrydelse. For at opholde sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien uden tilladelse i perioden 8. juni 2016 til november 2017. I 2016 blev det gjort strafbart at rejse til området.

Fem af de anholdte, herunder den 29-årige mand, er sigtet for finansiering af terror. Den 29-årige mand er sigtet for i en periode på fire år, fra 2013 til 2017, mens han befandt sig i Aarhus, at have sendt penge til terrororganisationen IS.

Det er politiets vurdering, at han har brugt de fire øvrige sigtede i sagen som mellemmænd, der på hans opfordring har overført penge til personer med tilknytning til IS. De øvrige fire er alle sigtet for at have sendt penge til terrororganisationen IS.

Tirsdagens langvarige grundlovsforhør i Aarhus begyndte klokken 15 og varede til kort før 22.30.

Pressen blev dog kort inde i forhøret bedt om at forlade retslokalet, da resten af retsmødet efter anklagemyndighedens ønske skulle behandles bag lukkede døre.

Østjyllands Politi oplyser til B.T., at der ikke er nedlagt navneforbud i sagen.