Det kan koste dyrt at bevæge sig rundt med en lille lommekniv.

Det kan en 21-årig mand, der er et fremtrædende medlem af gadebanden NNV i København, nu skrive under på.

Ved en domsmandssag ved Retten i Glostrup blev han idømt syv dages ubetinget fængsel for at have været i besiddelse af kniven med en bladlængde på 8,5 centimeter uden et anerkendelsesværdigt formål.

Samtidig blev han tilkendt en advarsel om udvisning af Danmark ved eventuel fremtidig kriminalitet.

Foldekniven blev opdaget 2. maj sidste år om eftermiddagen, da politiet var blevet tilkaldt til en mulig handel med hash fra en VW Tiguan på en parkeringsplads i Gladsaxe, hvor bandemedlemmet var til stede.

Ved en undersøgelse af bilen dukkede den lille kniv op, og efterfølgende dna-undersøgelser viste biologiske spor fra den 21-årige på kniven.

»Den tiltalte mødte ikke op ved retsmødet, men blev fundet skyldig efter anklageskriftet. Da han tidligere er dømt for lignende kriminalitet, blev straffen udmålt til syv dages fængsel,« oplyser anklageren i sagen, Ditte Aaskov fra Københavns Vestegns Politi.

Den 21-årige mand betragtes af politiet som et fremtrædende medlem af gadebanden NNV (Nørrebro-Nordvest), der blev dannet i efteråret 2018, efter at banden Brothas blev splittet op. Og den 21-årige var blot få måneder før episoden med foldekniven i maj sidste år uhyre tæt på at miste livet i et bandeopgør.

Den 2. januar 2021 sad han nemlig i den bil, der ved et større skyderi på en parkeringsplads i Hillerød blev beskudt af en Bandidos-rocker. Skyderiet kostede NNV-medlemmet Cem Kaplan livet, mens den 21-årige selv var i livsfare efter at være blevet ramt af to skud i højre side af ryggen og skulderen.

Det udløste i de følgende måneder en åben konflikt mellem rockerklubben Bandidos og NNV, der blev afsluttet efter nogle måneder.

Til gengæld er NNV nu ifølge politiet involveret i en ny konflikt med andre bandefolk fra et svensk netværk, som omkring årsskiftet udløste flere drab og drabsforsøg i både København og Malmø.

Tidligere i 2021 var NNV ifølge politiets konfliktnotater også i voldelig konflikt med rockergruppen Satudarah.