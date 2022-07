Lyt til artiklen

I et lille lokalområde øst for Otterup på Nordfyn er en eller flere tyve på spil.

Og det er én helt bestemt ting de er på udkig efter: havetraktorer. Det skriver Fyens Stiftstidende, der bragte historien først.

De seneste uger – og inden for en radius på fem kilometer – er mindst syv dyre maskiner og et par trailere meldt stjålet.

Derfor er der højst sandsynligt tale om tilbagevendende gerningsmænd.

»Det er da utrygt, at der sker så meget i vores lille område. Man kan heller ikke lade være med at tænke på, hvad det er for nogle typer, der gør den her slags, mens beboerne måske ligger og sover lige i nærheden. Det er jo store tunge maskiner, de skal have bakset rundt med,« fortæller Klaus Ferslev Jensen, der er en af de beboere, der har haft uønsket besøg, til avisen.

Selvom hans havetraktor var låst fast med wire og hængelås, lykkedes det tyvene at få den fri – og med hjem.

Derfor vil han forsøge at sikre sig bedre mod tyveri i fremtiden. Både ved at låse havetraktorerne bedre fast – og smide en gps-tracker på dem.

Fyns Politi fortæller avisen, at det seneste tyveri fandt sted natten til torsdag. Altså, for kun få dage siden.