Der er tilsyneladende en international bilbande på spil i en lille landsby syd for Tønder.

Det drejer sig om Rørkær, hvor der muligvis foregår aktiviteter på den forkerte siden af lovens regler med luksusbiler indblandet.

Det er Jydske Vestkysten, som skriver, at politiet er i gang med at optrevle en gruppe, som i en periode har specialiseret sig i at stjæle luksusbiler og derefter fragte dem ud af landet.

Sønke Iwersen, der er efterforskningsleder ved politiets Udlændinge Kontrolafdeling i Padborg, vil gerne bekræfte, at man efterlyser to navngivne østeuropæere.

Pilen peger mod, at der er sket noget på Gården Skovfennen 18.

Det tyske medie Der Nordschleswiger skriver, at naboer og andre beboere i området er blevet afhørt i sagen.

Gården har efter en konkurs stået tom i en periode. Ejvind Underbjerg Hansen købte ejendommen i sommer, men han ønsker ikke at udtale sig i sagen af hensyn til efterforskningen.

Kender du noget til sagen i Rørkær, så tip os på mail 1929@bt.dk

»Jeg kan på nuværende tidspunkt sige, at personer fra udlandet har lejet laden. I den lade har vi fundet et par dyre BMW'er, som man var i gang med afmontere og pakke ned i kasser, så de kunne fragtes ud af landet som reservedele. De personer, der har lejet stedet, eftersøges nu med en international arrestanmodning,« siger Sønke Iwersen.

Man oplyser, at der er tale om professionelt arbejde, da politiet har fundet frem til, at man benytter specialværktøj i processen.

Der er fundet flere forskellige BMW-modeller i laden.

Her er der blandt andet tale om en X5-model samt en 740-model.