En opsigtsvækkende sag om køb og salg af kokain sender i disse dage chokbølger gennem byen Skive.

Her er syv mænd sigtet for at stå bag en bande, som gennem længere tid har solgt kokain i byen, der tæller 20.000 indbyggere. Mest opsigtsvækkende er det dog, at én procent af byens indbyggere er røget med i faldet, og nu er sigtet for at købe kokain.

Det skriver Jyllands Posten.

Sagen tog sin begyndelse for godt et år siden, da Midt- og Vestjyllands Politi for alvor begyndte at lægge mærke til en gruppe mænd, som kørte rundt i leasede Porsche-biler og solgte kokain.

Gruppen af mænd er siden blevet døbt ’Porsche-banden’.

Banden, som har været relativt synlig i byen og sågar har været i direkte karambolage med politiet tilbage i februar, er blevet overvåget af Midt- og Vestjyllands Politi i godt et år.

Og det er en aflytning og overvågning, som endte med at give politiet en noget større fangst, end de måske havde regnet med.

For ikke nok med at politiet har fået indsamlet beviser til at sigte syv mænd – hvoraf to er etniske danskere og de resterende fem er af anden etnisk herkomst.

Politiet har også fået et seriøst antal kunder med i det net, de kastede ud for godt et år siden.

275 borgere i Skive er nu blevet sigtet for køb af kokain på baggrund af de aflytninger, politiet har foretaget.

Det svarer til én procent af byens indbyggertal, som er godt 20.000.

Og det ryster i den grad borgerne i byen.

Jyllands Posten har været en tur rundt på gader og stræder og talt med flere af byens indbyggere.

En 85-årig ved navn Edel Dahl er citeret for at sige, at sagen er »noget forfærdeligt noget.«

Det opsummerer meget godt den holdning, de andre borgere, avisen har talt med, giver udtryk for.

Hos politiet er man overrasket over den sammensætning af kunder, der har købt kokain af Porsche-banden.

Det er nemlig ikke kun misbrugere eller unge mennesker, der skal til fest.

Der er eksempelvis også folk fra Skive Kaserne blandt køberne.

Politiet bemærker også, at der er adskillige mænd med fast arbejde og bopæl i byens villakvarter, som har købt godt ind af kokainen.

Alle er de nu blevet sigtet og kan som minimum se frem til en bøde.