Torsdag flyttede den barske virkelighed ind i den lillebitte by Glesborg på Djursland.

»Jeg er rystet over, at det kan ske i sådan en by. Det kommer pludselig lidt tæt på, og det er chokerende og rystende.«

Sådan siger en beboer tæt på det lille rektangulære etplanshus på Salbovej, hvor et ældre par i går blevet fundet døde.

Ifølge den foreløbige udmelding fra Østjyllands Politi skulle den 84-årige mand først have skudt sin 78-årige samlever og deres hund, hvorefter han skulle have skudt sig selv. Der blev også fundet et gevær på adressen.

»Vi mangler fortsat svar på de tekniske undersøgelser og obduktionerne, før vi kan sige noget med sikkerhed. Men der er lige nu intet, der tyder på, at der skulle have været en tredje person involveret,« som politiinspektør Brian Voss Olsen har sagt det.

Flere naboer på Salbovej fortæller, at det ældre par i rødstensvillaen for enden af vejen ikke blandede sig meget med de øvrige beboere.

De beskrives som »stilfærdige mennesker«, men flere fortæller også, at både alder og sygdom efterhånden havde sat et tydeligt præg på dem begge.

»De var bare dårlige,« som det forklares.

Og det skulle også have været årsag til, at de ikke kom meget ud.

»De viste sig ikke så meget i bybilledet, og jeg kendte dem ikke rigtigt,« som det eksempelvis lyder fra en beboer på vejen.

Der bor mindre end 600 indbyggere i Glesborg i den nordlige del af Djursland, og flere beboere på Salbovej beskriver den som generelt tryg og med »et skidegodt sammenhold«.

Salbovej beskrives som en »stille og rolig villavej«, på trods af at den også fungerer som en slags gennemfartsvej mellem to større veje.

Af den grund har det drama, der torsdag udspillede sig, sat sine spor.

»Jeg har snakket med et par naboer, og de er også dybt rystet,« som en beboer på vejen fortæller.

Alligevel har de voldsomme omstændigheder ikke udløst en stigende utryghed, efter at politibiler, betjente, ambulancer og hundepatruljer torsdag aften var massivt til stede i området, hvor Salbovej var fuldstændig lukket i den ene ende.

»Det er ikke noget udefrakommende. Det er noget, der er sket inden for hjemmets fire vægge,« som en beboer på vejen udtrykker det:

»Hvis det nu havde været en fremmed, der var kommet herind, ville man da være utryg. Men nu du spørger, har jeg ikke sovet specielt godt i nat, så det rumsterer nok på en eller anden måde.«