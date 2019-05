En 39-årig mand blev tirsdag skuddræbt på Vesterbro i København. Han døde i Anders Blomsens arme.

»Så vidt jeg ved, så tror jeg faktisk, at han dør han i vores hænder.«

Sådan fortæller Anders Blomsen i radioprogrammet Radio24syv Morgen onsdag formiddag.

»Der står i aviserne, at han bliver erklæret død på hospitalet, men jeg tror faktisk, at han dør i vores hænder. Vi prøver at give ham hjertemassage, men han er skudt i munden, så vi kan ikke puste ham i munden. Ham, der pustede, måtte puste ham i næsen,« forklarer Anders Blomsen videre i programmet.

Han var få meter fra det sted, hvor den 39-årige mand blev skudt for øjnene af en gravid kvinde tirsdag eftermiddag, da han pludselig hørte skud.

De fem skud, som han mener, der blev affyret, blev afløst af skrig, og han ilede efterfølgende til.

»Jeg hører en masse skrig og ser en person, der ligger og forbløder. En person hjælper, mens andre står og kigger på. De er i chok. Jeg henter et håndklæde og forsøger at lokalisere, hvor der er skudhuller, så vi kan stoppe blødningerne.

Alt imens Anders Blomsen forsøger at hjælpe den 39-årige mand, står der ifølge ham andre på stedet og sender live via Facebook.

»Det er skræmmende, og det gør mig ked af det, når folk ikke reagere, som man bør,« fortæller han videre i Radio 24syv morgen.

Gik efter den 39-årige

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi onsdag morgen. De oplyser, at der ikke er noget nyt i sagen, men tirsdag eftermiddag kunne indsatsleder Brian Belling fortælle til B.T., at der på daværende tidspunkt ikke var noget, der pegede på, at det skulle være banderelateret.

»Vi efterforsker bredt lige nu. Og vi udelukker ikke noget – heller ikke at det kan være banderelateret. Men lige nu er der ikke noget, der siger, at det banderelateret,« lød det fra Brian Belling, inden han tilføjede:

»Der er ingen tvivl om, at de skud, der faldt, var møntet på ham, der blev ramt. Gerningsmanden gik efter ham. En anden person kørte bilen, og gerningsmanden steg ud af bilen og skød ofret.«

Han forklarede videre, at den dræbte kom gående ad Helgolandsgade med en gravid kvinde, da han blev skudt.

Efterfølgende flygtede gerningsmanden fra stedet i en ventende bil.

»Vi har ikke lagt os fast på motivet, men vi har gang i en masse forskellige afhøringer af vidner – ikke mindst af kvinden, som den dræbte gik sammen med. Så ser vi også på overvågning og alle de gængse efterforskningsskridt,« lød det videre fra Brian Belling.

Umiddelbart efter skudepisoden lukkede Københavns Politi ned for togdriften til og fra Københavns Hovedbanegård kortvarigt.

Senere tirsdag foretog politiet en større aktion i Taastrup ikke tæt ved Holbækmotorvejen, efter at en bil var sat i brand.

Politiet rykkede ud med både hundepatruljer og svært bevæbnede indsatsstyrker.

Aktionen førte imidlertid ikke til nogen anholdelser.