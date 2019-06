Den iskolde likvidering af to unge svenskere i Herlev tirsdag eftermiddag var efter alt at dømme ikke tilfældig.

De mindst fire gerningsmænd ser ud til at have gået kynisk og målbevidst efter ikke bare at ramme, men dræbe deres ofre.

Og særligt den ene af de to skuddræbte - en 23-årig mand - bliver i Sverige beskrevet som en lederfigur i en bandegruppering i Stockholm-forstaden Rinkeby.

Her har han ifølge den svenske avis Expressen været truet på livet i årevis.

Som en fremtrædende skikkelse i en lokal bande kaldet Shottaz har politiet flere gange truffet ham i skudsikker vest og enten selv bevæbnet eller i selskab med bevæbnede kammerater.

I efteråret 2017 blev han prøveløsladt for en dom på tre år og otte måneders fængsel for to røverier. På det tidspunkt var hans omgangskreds involveret i en voldsom og blodig konflikt med især en rivaliserende bande i udkanten af Stockholm kaldet Dødspatruljen.

Bandekrigen havde krævet flere dødsofre, og både politiet og den nu dræbte kunne godt se skriften på væggen: Hans liv var i overhængende fare efter løsladelsen.

Han forsøgte selv at komme med i et bande-exitprogram, men da han ikke kunne få sine ønsker opfyldt af myndigheder, blev det ikke til noget.

I stedet fortsatte han ifølge svenske medier sin kriminelle tilværelse i frygt.

Angiveligt rejste han ifølge Expressen i flere tilfælde også til udlandet - blandt andet London og Somalia - for at slippe lidt væk fra truslerne.

Den anden dræbte skulle ifølge den svenske avis være en 21-årig mand fra en anden forstad til Stockholm - Tensta - der også er plaget af bandekriminalitet.

Dobbeltdrabet fandt sted ud for Sennepshaven 54 i Herlev, hvor de to svenskere blev mejet ned med en byge af skud.

Det skete umiddelbart før kl. 17.50 tirsdag, hvor skudsalverne fik flere til samtidig at alarmere Københavns Vestegns Politi.

Ifølge politiet blev der skudt mindst ti gange med flere våben - både pistol og automatriffel.

Den voldsomme likvidering blev set af flere vidner, og episoden blev ifølge Ritzau filmet. Den video er politiets efterforskere i gang med at analysere.

Svenskerne var tilsyneladende kommet kørende til stedet i en blå Renault med svenske nummerplader.

En Renault på svenske nummerplader blev gennemhullet af skud i forbindelse med skyderiet tirsdag eftermiddag i Herlev, som kostede to svenske mænd livet.

Den ene af ofrene blev - tilsyneladende i to omgange - nærmest likvideret i bilen, mens den anden i første omgang havde held til at komme et stykke væk fra bilen, inden han blev dødeligt såret.

Også en tredje svensk mand var til stede. Han blev i første omgang tilbageholdt af politiet og blev i de første hektiske minutter efter skyderiet iklædt en hvid heldragt for at sikre eventuelle biologiske spor.

Han synes dog at have været en kammerat til de to dræbte, som selv slap uskadt fra skyderiet.

Hvorfor svenskerne opholdt sig i Sennepshaven er foreløbig ukendt.

Samtidig har politiet også håb om, at der i gerningsmændenes flugtbil kan findes mange brugbare spor.

Efter dobbeltdrabet i Herlev fandt politiet flugtbilen efterladt i Nærum, hvor gerningsmændene forgæves havde forsøgt at brænde den af.

Den sølvgrå Audi S4 var stjålet fra Kastrupvej et par dage tidligere og blev efter dobbeltdrabet fundet efterladt på Skodsborgvej 300 i Nærum.

Her havde morderne forsøgt at brænde den af - men uden held.