Stor eftersøgning af 61-årig mand gav intet resultat. Hans båd blev fundet tom bortset fra en hund.

Liget af en 61-årig savnet fisker blev lørdag fundet ved Bækbygård Strand, oplyser politiet til TV Midtvest søndag.

Manden stævnede om morgenen 27. maj ud i en båd fra Hvide Sande, men da båden siden ved Søndervig blev fundet tom bortset fra en hund, blev der iværksat en større eftersøgning.

To helikoptere og flere redningsbåde deltog i indsatsen, men efterfølgende udtalte politiet, at der ikke var håb om at finde den savnede i live.

Liget af manden blev lørdag fundet mindre end 25 kilometer nord for Hvide Sande, oplyser TV Midtvest. Den 61-årige var fra Varde.

/ritzau/