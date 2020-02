En seksårig amerikansk pige blev torsdag fundet død i et skovområde ikke langt fra sit hjem efter at have været forsvundet i fire dage, men sagen er fortsat omgærdet af mystik.

Liget af Faye Marie Swetliks mandlige nabo blev nemlig fundet kort tid efter, og nu mener politiet, at de to dødsfald hænger sammen.

Naboen er blevet identificeret som 30-årige Coty Scott Taylor.

Hvordan der skulle være en sammenhæng mellem de to ligfund, oplyser det lokale politi i den amerikanske by Cayce ikke. Ligeledes vil de endnu ikke offentliggøre, hvordan den mandlige nabo døde.

Overvågningsbilleder fra den skolebus, Faye Marie kørte med hjem, viser Faye Marie rejse sig fra sit sæde og gå frem i bussen til chaufføren for derefter at stige af bussen. De billeder offentliggjorde politiet tirsdag som et led i efterforskningen. Vis mere Overvågningsbilleder fra den skolebus, Faye Marie kørte med hjem, viser Faye Marie rejse sig fra sit sæde og gå frem i bussen til chaufføren for derefter at stige af bussen. De billeder offentliggjorde politiet tirsdag som et led i efterforskningen.

Politiet forklarer dog ifølge People, at de ikke længere leder efter personer, der kan være indblandet i sagen, eller som kan være en trussel mod lokalsamfundet.

Liget af den lille pige blev fundet, efter at det lokale politi havde opdaget, hvad politiet selv betegner som et 'afgørende bevis' i den nu afdøde nabos skraldespand.

Naboen, Coty Scott Taylor, har ifølge politiet ikke tidligere har været på kant med loven.

Seksårige Faye Marie Swetlik var netop kommet hjem fra skole, da hun forsvandt.

Hun gik i første klasse og havde taget skolebussen hjem og blev sat af ved sit stoppested i Churchill Heights-kvarteret i den amerikanske by Cayce omkring kl. 14.50, hvor hendes mor stod og ventede.

En time senere kunne ingen finde Faye Marie, og pigens panikslagne familie kontaktede politiet. I fire dage var mere end 250 betjente og efterforskere på sagen, mens FBI også var involveret i opklaringen.

I forbindelse med efterforskningen har myndighederne flere gange talt med Coty Scott Taylor.

Det lokale politi udtalte på dagen, hvor man fandt Faye Maries lig, at efterforskningen endnu ikke er lukket ned, fordi man gerne vil være sikker på, at »ingen andre er involveret i Faye Maries død.«