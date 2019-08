En 29-årig amerikansk mor og hendes femårige datter er blevet dræbt i den amerikanske stat South Carolina.

Liget af den femårige, Neveah Lashy Adams, er endnu ikke fundet.

Politiet i byen Sumter rykkede mandag ud til det lejlighedskompleks, som den 29-årige Sharee Bradleys boede i, efter at et familiemedlem havde fundet hendes lig.

Drabet på den 29-årige mor fik efterfølgende politiet til at bringe en efterlysning af hendes femårige datter.

Femårige Neveah Lashy Adams, der formodes dræbt. Politiet leder stadig efter hendes lig. Foto: Sumter Police Department

Den formodede gerningsmand, 28-årige Daunte Maurice Johnson, blev efter drabet set flygte fra stedet, inden han senere blev pågrebet af politiet i et nærliggende boligområde.

Ifølge politiet i Sumter har offeret og den mistænkte kendt hinanden i forvejen.

Den mistænke, Daunte Maurice Johnson, har efterfølgende under en afhøring indrømmet til politiet, at han foruden at have dræbt den 29-årige mor, også har slået hendes femårige datter ihjel, hvorfor han nu er sigtet for at have dræbt dem begge. Ifølge det engelske medie Daily Mail er den drabsmisænkte Daunte Maurice Johnson tidligere kendt af politiet i andre stater.

Politiet mangler stadig at finde liget af den femårige, selvom den mistænkte gerningsmand skulle have givet dem oplysninger om, hvor liget kunne befinde sig, oplyser politiet i en pressemeddelelse.