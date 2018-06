Ved du noget om sagen, og har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Der var søndag aften brand i et stort skur i Ørestad i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup, til BT.

Branden opstod i et skur på Edvard Thomsens Vej, der ligger tæt på indkøbscentret Field's i Ørestad.

Hovedstadens Beredskab rykkede ud for at slukke branden, der var ganske voldsom.

»Vi vi har ingen melding om at branden skulle være ved at sprede sig,« siger vagtchef Henrik Svejstrup til BT.

Fra Hovedstadens Beredskab lyder det ved 22.40-tiden, at branden er helt slukket.

»Der har været ild i et skur på 100 kvadratmeter. Det var overtændt, men vi fik ilden slået ned inden for tre-fire minutter og er nu på vej til at køre hjem fra stedet,« siger operationschef Brian Eriksson.

Idet skuret ligger på god afstand af de omkringliggende bygninger, og der har derfor ikke været risiko for, at den ville sprede sig.

