Politiet har fredag udsendt en efterlysning af den 20-årige Malik Aissou i sagen om et overfald med døden til følge ved et autoværksted i Rødovre.

Københavns Vestegns Politi anholdt torsdag den 20-årige, men da han fredag klokken 9 skulle fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup gik det galt.

»To betjente har hentet ham i Vestre Fængsel, kører ham til retten i Glostrup og skal ledsage ham ind i retsbygningen. Men da de er steget ud af politibilen, lykkedes det anholdte at flygte. Der bliver råbt noget til ham, og han løber tværs over parkeringspladsen og ind i en bil, der holder klar,« fortæller efterforskningsleder Ole Nielsen, der er ganske ærgerlig over forløbet.

»Det er sådan noget, der ikke bør kunne ske,« siger han.

Bilen var en sort VW Golf, der kørte fra stedet. Den har registreringsnummer BX 13718.

Københavns Vestegns Politi efterlyser nu Malik Aissou, der beskrives som 171 cm høj og spinkel af bygning. Han har langt sort, krøllet hår i hestehale. Da han flygtede fra retten var han iført mørk trøje, sorte joggingbukser med hvide striber og sort kasket.

»Vi hører gerne fra vidner, som har set den sorte Golf eller personerne i den før, under eller efter flugten ved retten. Ser nogen Malik Aissou, så kontakt nærmeste politi,« siger Ole Nielsen.

Politiet har nu udstedt en international efterlysning og dermed en arretsordre på Malik Aissou, der samtidig har en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 124 hængende over hovedet. Ifølge paragraffen risikerer man bøde eller fængsel i indtil to år for at flygte som anholdt eller fængslet.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes via telefon 114 eller direkte på 43 86 14 48.