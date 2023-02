Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Vestegns Politi har anholdt to personer i forbindelse med en skudepisode i Brøndby Strand.

Skyderiet fandt sted søndag, hvor en ung mand blev ramt.

»Vi kan ikke oplyse mere for nu,« skriver Københavns Vestegns Politi om de to anholdelser i sagen.

Politikredsen oplyser, at man vil vende tilbage med mere senere.

Mand skudt i Brøndby Strand. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Mand skudt i Brøndby Strand. Foto: Presse-fotos.dk

Søndag oplyste Københavns Vestegns Politi til Ritzau, at skyderiet sandsynligvis skyldtes 'et internt opgør', og at borgere i området derfor ikke skulle være nervøse.

Offeret var en 18-årig mand, som er blevet ramt af skud i benet.

Den 18-årige er uden for livsfare.

Skyderiet blev anmeldt søndag klokken 21.