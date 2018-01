Den danske biograf-portal Kino.dk advarer om, at der igen florerer farlige sms'er, der udgiver sig for at være fra dem og forsøger at narre penge ud fra folk.

For to måneder siden oplevede Kino.dk, at flere personer skrev til dem, da de havde modtaget sms'er, der udgav sig for at være fra Kino.dk eller Nordisk Film. Dengang advarede biografen-portalen om snyde-sms'erne på Facebook. Nu sker det igen.

Den seneste uge har mange skrevet ind på Kino.dks hjemmeside, at de igen modtager sms'erne.

BT er kommet i besiddelse af flere af sms'erne, som ser således ud:

Her skriver 'NordiskBio':

'Tilykke - Du er blandt de tre vindere af et biografgavekort med 2 billetter samt snolder! Hent dit gavekort her: (link).'

Trykker man på linket, bliver man dirigeret videre til en side med navnet www.fintochblandat.com eller twotimes.nextwinnertoday.com.

Her får man at vide, at man er blevet godkendt til at få to biografbilletter og snolder for kun 14. kr., men først skal man svare på flere spørgsmål, som du kan se herunder.

Derefter bliver man ledt videre til at skulle indtaste sin adresse, så de kan sende biograferbilletter hjem til én. De beder også om ens dankort-oplysninger, så de kan trække de 14 kr. Det er naturligvis her, man skal passe på.

Amerikansk selskab

BT har undersøgt de to hjemmesider. Den ene er ejet af et amerikansk selskab ved navn Moniker Privacy Service i Florida. Det andet er ejet af Flow Media LTD, der er et online marketingsbureau, som også arbejder i Danmark, og som er oprettet af en person ved navn Kristian Thompsen i Paris.

BT har forsøgt at få et svar fra Flow Media LTD, men uden held.

Kino.dk er frustreret

Content Developer hos Kino.dk, Daniel Hartvig Nielsen, er frustreret over, at folkene bag snyde-sms'erne forsøger at snyde folk gennem Kino.dks navn og image.

»Vi får mange opringninger og beskeder på Facebook for tiden omkring det, da det ligner, at det er os, der står bag. Det er det ikke. Vi har politianmeldt personerne bag, og så kan vi ikke gøre meget andet. 99 procent ved, at det ikke er fra os, men det er selvfølgelig frustrerende, at der er nogle, der tænker, at det er os, der sender irriterende sms'er ud,« siger han til BT.

Her kan I se Kino.dks advarsel om sms'erne fra november på Facebook.

Flere danskere er blevet snydt

Så sent som i går, onsdag, har flere brugere svaret på den gamle advarsel, som også ligger på Kino.dks hjemmeside, at de er blevet snydt af sms'en.

'Jeg hoppede på den!!!!!!!!!!!!! Det gør jeg ellers aldrig.....og det værste er at jeg ikke kan se aktivitet med de 15 kr på mit kort????,' skriver brugeren Heidi.

'Lige den her hoppede jeg på desværre er der andre som mig der har godkendt den SMS eller er der gode råd til hvad jeg gør nu. På forhånd tak,' skriver brugeren Stefan.

'Jeg var godt klar over der var en stor chance det var scam, men jeg fyldte det ud, indtil betaling, da jeg blev bedt om at fylde mit visa oplysninger samt den tre ciffrede kontrolnummer, da stoppede jeg, for no way jeg giver de oplysninger fra mig. Det er common sense,' skriver brugeren Michael.

Dét skal du gøre

BT har tidligere talt med IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse, der siger, at større firmaer aldrig vil bede om ens dankort-oplysninger.

»Der bliver sendt en masse phishing ud, som er mails eller sms'er, der har til formål at lokke kreditkortoplysninger ud af én. Husk på, at de store firmaer aldrig vil spørge dig om dine oplysninger gennem en mail,« siger han.

Skulle det ske, at man taster ens oplysninger ind, skal man skynde sig at ringe til banken og få sit kort spærret. Er pengene blevet trukket fra ens kort, skal man gøre indsigelse hos sin bank, og som regel vil man få sine penge igen.