En større politiaktion er i gang på Morrellgade i Hobro.

Det oplyser Nordjyllands Politi på det sociale medie X.

Politiet opfordrer derfor borgere i området til at blive inde døre, så længer de arbejder på stedet.

»Vi har en borger på adressen, som vi skal have fat i. Vi skønner, at vi har brug for en slagkraftig styrke til at håndtere situationen,« oplyser vagtchef Morten Axelsen til B.T.

Vagtchefen tilføjer, at personen er forskanset i sin lejlighed, og at politiet regner med, at borgeren er behandlingskrævende.

»Vi sætter mange ressourcer ind, fordi det er den sikkerhedsmæssige mest forsvarlige måde,« siger Morten Axelsen.

For nuværende kan politiet ikke oplyse nærmere.

Opdateres.