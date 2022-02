Tidlig tirsdag morgen er politiet massivt til stede i området omkring Gymnasievej i Køge.

Det skyldes en planlagt aktion.

»Vi er til stede på flere adresser i området for at foretage anholdelse af en række personer,« siger vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi, Jacob Olsen.

Over for B.T. holder politikredsen kortene tæt ind til kroppen.

»Vi har været til stede hele morgenen,« lyder det fra kommunikationschef Thomas Kristensen.

Hvor mange personer politiet går efter at få anholdt under aktionen og på hvilken baggrund, ønsker han ikke at udtale sig om.

Midt- og Vestsjællands Politi vil komme med flere informationer senere på dagen, lyder det.

Politiet understreger, at der ikke er grund til bekymring for de lokale beboere, selvom der er meget politi i området.

Den store politiaktion gennemføres efter længere tids efterforskning.

B.T. følger sagen …