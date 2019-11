En person blev lørdag morgen fundet død på en sti i Brøndby Strand på den københavnske vestegn.

Politiet betegner det som 'et mistænkeligt dødsfald.'

Derfor er der lørdag morgen og formiddag gang i en større politiaktion i Brøndby Strand.

Et område omkring stisystemet på Strandesplanaden ved Tybjergparken er blevet afspærret.

Vi arbejder her til morgen på Strandesplanaden ved Tybjergparken med at efterforske et mistænkeligt dødsfald. De pårørende er ikke underrettet, og vi forventer først at frigive flere oplysninger senere på dagen, når undersøgelserne er længere fremme. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) November 16, 2019

På nuværende tidspunkt er Vestegnens Politi meget fåmælte i sagen. Blandt andet fordi de pårørende til den afdøde endnu ikke er underrettet. På Twitter skriver politiet dog, at der er tale om et mistænkeligt dødsfald.

Liget blev fundet tidligt lørdag morgen.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere oplysninger i sagen.

Opdateres...